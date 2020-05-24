На Киевщине подросток застрелил ветерана АТО (фото)

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На Киевщине полиция задержала группу причастных к убийству 45-летнего местного жителя, в том числе четверых несовершеннолетних. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Цензор.нет.

Как стало известно NNS , 22 мая около 3:00 ночи на улице города Вышгород Киевской области произошла стычка между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами.

В полиции сообщают, что во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие. Выхватил его и совершил прицельный выстрел. В это время один из компании стрелка ударил другого мужчину, который потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Придя в себя, травмированный мужчина вызвал полицию.

От полученного огнестрельного ранения житель Вышгорода скончался на месте. С места трагедии сотрудники полиции изъяли оружие – карабин МКМ-072СБ и патроны.

Полиция задержала четырех участников инцидента – несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет и 19-летнего парня. Среди задержанных – 16-летний парень, который подозревается в умышленном убийстве. Он временно проживает в Сумской области.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по статье об умышленном убийстве и хулиганстве (ч.1 ст.115, ч.2 ст.296 УК Украины).

В объединении ветеранов «Мы украинцы» сообщили, что погибший – ветеран АТО Игорь Корниенко (Корней). Он воевал на Донбассе в составе батальона Айдар. Подтверждают информацию и в самом Айдаре.