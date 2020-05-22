Масовий розстріл на Житомирщині: усі загиблі були АТОвцями

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Поліція Житомирської області підтвердила, що жертвами стрілянини на ставку стали учасники АТО на Донбасі, повідомляє ТСН.ua, передає NNS.

Як раніше передавала NNS, у ніч на 22 травня неподалік від села Новоселиця Попільнянського району Житомирської області біля приватних ставків місцевий мешканець, орендар ставка, під час конфліктної ситуації з відпочивальниками розстріляв їх із рушниці, внаслідок чого смертельні вогнепальні поранення отримали сім осіб.

Пізніше керівниця пресслужби поліції Житомирської області Алла Ващенко у коментарі ТСН.ua. розповіла, що жертвами злочину стали учасники АТО, всі вони були добровольцями.

«Всі загиблі – це учасники АТО, добровольці віком від 1990 р.н. наймолодший та 1970 р.н. найстарший. Усі вони мешканці Києва. Їх було восьмеро – приїхали вони з метою відпочинку ще 21 травня о 5 ранку», — заявила Ващенко.

За словами прессекретарки, один з них, який залишився живим та викликав поліцію, не постраждав. Наразі чоловік співпрацює з поліцією та надає свідчення.

Раніше імена загиблих назвали в ЗМІ:

«Йдеться про бійців батальйону імені Кульчицького Владислава Мамаченка та Андрія Москальця (на прізвисько "Мальок"/"Бородатий"), приписаного до гостомельської військової частини №3018 НГУ Віталія Вульчина, двох воїнів із позивними "Фін" та "Скандер" (він же "Український татарин"), а також київського волонтера Романа Ханенка "Гець") та працівника Київського Національного авіаційного університету Олександра Білоуса».

За даними журналістів, стрільцем є власник місцевої водойми, 58-річний Анатолій Захаренко, якого 2015 року притягали до адміністративної відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

Причина конфлікту, який завершився вбивством 7 людей, наразі не відома.

Фото зі сторінки у Фейсбук Антона Геращенко