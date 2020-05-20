На родине президента рухнул автомобильный мост (фото, видео)

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Практически в тот самый момент, когда президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции в Киеве говорил о том, что в планах — ремонт и строительство мостов по всей стране, на его родной Днепропетровщине все обсуждали резонансную новость. Утром 20 мая под Никополем рухнул автомобильный мост. Об этом NNS узнала из сообщений в местных СМИ.

Как стало известно NNS , обрушился Алексеевский мост на трассе Национального значения Н-23 Кропивницкий-Запорожье. Она соединяет Никополь с Покровом и с Кривым Рогом. Собственником сооружения является Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области. Обрушение произошло в тот момент, когда по мосту проезжала фура, перевозившая трубы.

К счастью, другого транспорта в эту секунду на мосту не было. Водителю фуры очень повезло. Он не пострадал. Кузов автомобиля завис над провалом, а кабина зацепилась за обломки моста.

Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области подтверждает информацию и сообщает, что 20 мая в 10-02 в Службу спасения «101» от правоохранителей поступила информация, что в селе Алексеевка Никопольского района, во время движения грузового автомобиля «МАН» по автомобильному мосту через Алексеевский залив Каховского водохранилища произошло разрушение одной из секций моста. Общая длина моста составляет 120м, а высота - 5м. Конструкция сооружения состоит из семи железобетонных опор и шести металлических секций. Длина одной секции - 20м.

На месте происшествия работают правоохранители. Также собралось достаточно много людей. Местные жители ругают власть всех уровней, причем как прошлую, так и нынешнюю. «Нам много лет обещали отремонтировать мост, но никто так и не сделал этого. И вот последствия. Хорошо, что без жертв», - говорят они.

Местные СМИ сообщают, что спустя недолгое время после обрушения здесь произошло еще одно ДТП. Двигавшийся на достаточно большой скорости со стороны Никополя автомобиль БМВ не сразу оценил ситуацию на мосту и вылетел в кювет на подъезде к нему. Известно, что в машине помимо водителя был ребенок. К счастью, все остались живы.