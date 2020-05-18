В Одесі обвалився житловий будинок (фото, відео)

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В Одесі обвалилася частина житлового будинку на вулиці Торговій. Зруйнована частина будівлі з першого по третій поверх. Інформація про інцидент надійшла близько 17 вечора 18 травня. Про це NNS повідомляє з посиланням на Бліц.Інфо.

Як стало відомо NNS, обвалилася частина будинку-пам’ятника архітектури на вулиці Торгова 20. Наразі до пошуково-рятувальної операції залучили 86 осіб і 23 одиниці техніки, передає прес-служба ДСНС.

Частково пошкоджені 3 квартири (4, 3 і 2 поверхи, а на першому поверсі – арка), в яких проживали 17 осіб. На момент обвалу вдома їх не було, – кажуть у ДСНС.

Мешканців решти будинку терміново евакуювали. Наразі рятувальники розбирають завали, а на місце вже прибули медики.

Як кажуть рятувальники, частково обвалилася стіна чотириповерхового житлового будинку з мансардою на 30 квартир. Обвал стався близько 16:25. За даними муніципального департаменту міського господарства, у квартирах цього дому прописана 41 людина. Рятувальники провели евакуацію 8 осіб, двоє з яких – діти.

На місці працюють також правоохоронці. Вони забезпечують правопорядок на місці інциденту та вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою".

Окрім того, на місце також прибув очільник Одеської ОДА Максим Куций. Він підтвердив інформацію, що контакт з усіма мешканцями будинку вдалося встановити. Ситуація на його контролі.

Ймовірні причини обвалу

Місцеві жителі повідомляють, що в сусідньому будинку проходив капітальний ремонт. Там раніше були лазні. Їх знесли, щоб звести нову будівлю. На ділянці вже навіть почали рити котлован.

За словами мешканців прилеглих будинків, останнім часом на тому місці вели роботи з демонтажу бетонної основи колишньої лазні. При цьому взимку будівельники пошкодили теплотрасу, і люди, що живуть тут, сиділи без тепла.

Свої побоювання щодо обвалу будинку на Торговій 20 люди почали висловлювати ще рік тому, а у березні цього року на його стіні з’явилася велика тріщина. Відтак жителі дому боялися провалитися в катакомби, на яких, до слова й стоїть ця будівля.

Водночас, рятувальники інформують, що ймовірною причиною обвалу міг послужити витік газу.

Що кажуть жителі та очевидці

Жителька дому на Торговій 20, де стався обвал, Марина Мануліна у коментарі "Думській" повідомила, що почула, як тріщить її будинок. Квартира жінки була розташована на 3 поверсі.

Вниз завалилася вся квартира, крім однієї кімнати. Обвал поховав і мою машину. О 16:20 почули, як тріщить будинок, схопили документи і тварин і вибігли. Залишилися без нічого,

– розповіла Мануліна.

Що відомо про будинок, який обвалився в Одесі? Це архітектурна пам’ятка – прибутковий дім Бенетато, зведений у 1890 році. Будівля розташована в історичному центрі Одеси, неподалік від Одеського міського саду та академічного музично-драматичного театру імені Василька.

За попередніми даними, потерпілих і жертв в результаті часткового обвалення стіни чотириповерхового житлового будинку на вул. Торговельної в Одесі немає.

"Частково пошкоджено 3 квартири (4, 3 та 2 поверхи. На першому поверсі арка), в яких проживали 17 осіб, на момент обвалення відсутні", - зазначається в інформації. До ліквідації наслідків аварії залучено 86 осіб та 23 одиниці техніки, з них від ДСНС 45 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки, у тому числі 2 кінологічних розрахунків.