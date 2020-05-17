На Полтавщині вантажівка на смерть збила молоде подружжя

Завантажте мобільний додаток сайту

На трасі Київ – Харків вантажівка збила чоловіка і дружину, які замінювали колесо на своїй автівці. Про це NNS повідомляє з посиланням на poltavske.tv.

Як стало відомо NNS , 16 травня у Пирятинському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба управління з питань цивільного захисту Полтавської обласної державної адміністрації.

На 157 км дороги Київ – Харків водій вантажівки «DAF» з напівпричепом не вибравши безпечний боковий інтервал руху, не врахувавши дорожню обстановку, наїхав на подружжя 1984 та 1988 років народження – мешканціГородища Черкаської області. Чоловік та дружина в цей час на узбіччі замінювали колесо на власному автомобілі "Mercedes". Внаслідок аварії вони загинули на місці пригоди.

За кермом вантажівки перебував 55-річний житель Черкаської області.