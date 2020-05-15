В Україні чоловік отримав 5 років тюрми за вбивство собаки

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80 річний дідусь втратив улюбленця і не простив убивцю собаки. Вінницький суд виніс суворий вирок чоловіку, який вбив тварину. Про це NNS повідомляє з посиланням на пост зоозахисниці Alina Bodnar, яка, в свою чергу, посилається на вінничанку Руслану Кравченко, що займалася цією резонансною справою.

Як стало відомо NNS , в березні 2019 року 80-річний вінничанин Сергій Липач гуляв зі своїм шпіцом Бімкою. Раптово до них підійшов хлопець і ударив собаку з такою силою, що вона аж підлетіла в повітря. Дідусь намагався врятувати песика, доніс Бімку до ветеринарки, звідти його повезли у іншу, де мали зробити операцію. Улюбленець не вижив, помер по дорозі. У тварини була розірвана печінка та внутрішній крововилив.

«Я увесь час повторював своєму Бімці: «Не бійся, папа з тобою, я поруч». Він помер прямо у мене на руках. Моя дитина померла у мене на руках. Тому що якомусь злочинцю захотілось розважитись!» - плакав дідусь.

Повідомляється, що Сергій Липач незадовго до цього втратив сина, який помер після побиття хуліганами. 14-річний Бімка був для пенсіонера розрадою, членом сім'ї. І от, його теж вбили. Тому дідусь зробив надможливе – знайшов свідків, домігся, аби справу відкрили. Про історію дізналися місцеві зоозахисники і підтримували пенсіонера на усіх судах.

Обвинувачений Юрій Маркін не з'являвся на засідання, тягнув розгляд і, ясна річ, все заперечував. Проте вчора, 14 травня, Вінницький міський суд нарешті виніс вирок. Обвинувачений отримав 5 років суворого режиму за ст 299,ч.3 КК (жорстоке поводження з тваринами). Не умовно, а реального покарання!

Номер справи: 127/29538/19

«Сподіваємось, що бодай страх перед покаранням утихомирить живодерів. За жорстокість до тварин нелюди повинні платити. І будуть платити», - написала зоозахисниця.