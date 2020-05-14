В Одесі жінка-таксист викрала у клієнтки 72 тисячі гривень

- 14 трав. 2020
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В Одесі, пізно вночі, мешканка Суворівського району викликала таксі. За кермом автомобіля виявилася жінка-водійка. По дорозі додому пасажирка заснула, в результаті чого стала легкою здобиччю перевізниці-злодійки. Про це NNS повідомляє з посиланням на Незалежні новини.
Згідно отриманої NNS інформації, кермувальниця забрала з сумочки своєї жертви телефон та банківську картку, з якої одразу ж зняла 72 тисячі гривень. Правопорушницю викрили працівники слідчо-оперативної групи. У скоєному злочині 32-річна одеситка відразу зізналася.
Зловмисниці повідомили про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання яке їй загрожує - до 5 років позбавлення волі.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
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