На Одещині фермер здійснив суїцид через загибель врожаю. В регіоні катастрофа (відео)

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На Одещині звів рахунки з життям фермер через те, що весь його врожай загинув. Про це NNS повідомляє з посиланням на пост журналістки Zoya Kazanzhy. Повідомляється, що чоловік жив в селі Кілійського району, що на півдні Одещини. Йому було 66 років.

Zoya Kazanzhy написала:

«Поки ви тут радієте, що відкрились ресторани і салони краси... Василь Сердюченко, фермер із села Шевченкове Кілійського району, що на півдні Одещини, здійснив суїцид. Міський голова Кілії Boychenko Pavel повідомив, що причина трагедії – повністю знищені засухою посіви на полях Василя Миколайовича. Фермеру було 66 років, він мав 150 гектарів орендованої у односельчан землі. Через страшну засуху посіви загинули повністю. 900 тисяч гривень – скільки він мав виплатити людям. Василь Сердюченко залишив посмертну записку.

Мер Бойченко розповідає, що місяць тому Кілійська міська рада звернулась до президента України, Кабміну і парламенту з проханням виділити кошти невеликим фермерським господарствам на компенсацію втрат.

Жодна державна інституція не відповіла на це звернення.

4 мільярди гривень в резервному фонді закладені якраз на такі випадки – як компенсація фермерським господарствам через надзвичайну ситуацію. Але компенсації отримують доларові мільярдери-латифундисти. А черга до селян все ніяк не може дійти.

Одещина дуже потерпає від засухи. Вже більше року немає дощів, зима була безсніжною. Гинуть посіви, земля перетворилась на порох. У південних районах Одеської області планують оголосити надзвичайну ситуацію через втрату врожаю у цьому році.

Виступ Павла Бойченка. Подивіться відео – воно важливе».