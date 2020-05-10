Троє українських військових загинули в ДТП на Вінниччині

Завантажте мобільний додаток сайту

У ДТП на Вінниччині загинули троє українських військовослужбовців. Про це NNS повідомляє з посиланням на Голос України.

Згідно інформації, отриманої NNS , ДТП у Вінницькій області забрала життя трьох молодих військовослужбовців. Аварія сталася вчора, 9 травня, близько 22.00 між селами Люлинці та Нападівка Калинівського району.

За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes Vito не впорався із керуванням. Фургон з’їхав із дороги і врізався у дерево, повідомляє прес-служба Нацполіції Вінницької області.

У результаті ДТП 28-річний водій, 27-річний пасажир та 28-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці. Усі загиблі є військовослужбовцями військової частини А-1119.

Також постраждала 20-річна пасажирка автомобіля. Зараз вона у тяжкому стані перебуває у реанімаційному відділенні Калинівської районної лікарні.

Тіло одного із загиблих деблокували з вщерть понівеченого транспортного засобу рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Всі троє загиблих були військовослужбовцями військової частини А 1119, що дислокується на території 48-го Калинівського арсеналу боєприпасів Міноборони України.

За інформацією прес-служби обласної поліції, кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.286 Кримінального Кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами»).