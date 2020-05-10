"Виліз на дерево і чекав на порятунок": у лісі під Києвом розшукали 4-річного хлопчика

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У селі Козинці Бородянського району у лісі заблукав 4-річний хлопчик з вадами слуху. Про це NNS повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області.

Двоє братиків-близнюків каталися на гойдалці поблизу лісу, після цього додому повернувся один з них.

Батьки розпочали пошуки самостійно і тільки через 1,5 години після зникнення хлопчика вони вкрай перелякані та збентежені звернулись до поліції.

Раніше ми писали: Що робити батькам, якщо зникла дитина, і як вести себе дітям, які заблукали

Одразу на пошуки малолітньої дитини був піднятий по тривозі особовий склад Бородянського відділення поліції, ювенальна превенція, кінологи, полк поліції особливого призначення, орієнтовані наряди поліції та місцеве населення.

Пошуки ускладнювались тим, що дачний масив знаходився серед лісу та боліт, а дитинка мала вади слуху.

Активні пошуки тривали пів години. Тільки спільними зусиллями небайдужої громади села та поліції вдалося хлопчика розшукати живим та неушкодженим. Пройшовши майже 2,5 км, він виліз на дерево і чекав на порятунок.

Ювенальні поліцейські пояснили батькам, щоб надалі були обачнішими та не залишали своїх малюків без нагляду.