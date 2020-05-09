На Кіровоградщині від коронавірусу померли брати-медики

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На Кіровоградщині, де від COVID-19 померли двоє лікарів, зафіксували новий летальний випадок від коронавірусу - помер 63-річний чоловік з Кропивницького, який працював лікарем дитячої обласної лікарні. Про це NNS повідомляє з посиланням на «Сьогодні».

Згідно інформації, отриманої NNS, трагічну новину повідомив голова ОДА Андрій Балон.

«Чоловік знаходився в обласній лікарні на госпіталізації. Тривалий час був на штучній вентиляції легень. Є підстави вважати, що померлий чоловік інфікувався під час спілкування зі старшим братом – лікарем Центру екстреної медичної допомоги, який також помер від коронавірусу 17 квітня. Медики не змогли врятувати його життя. Висловлюємо співчуття близьким», – зазначив Андрій Балон.

Голова ОДА додав, що за минулу добу ПЛР-тести провели 200 жителям області. Згідно з результатами тестування, зареєстрували три нові випадки зараження коронавірусом. Йдеться про 36-річного чоловіка з Кропивницького, а також 55-річну жінку і 34-річного чоловіка з с. Первозванівка Кропивницького району.

Також в регіоні підтвердили ще 17 випадків одужання від COVID-19. Серед них п'ятеро медпрацівників. Троє працюють в приватній клініці в Кропивницькому, двоє – в обласному протитуберкульозному диспансері.

Всього в Кіровоградській області зафіксовано 411 випадків зараження коронавірусом. З них 239 осіб вже одужали, а 20 померли від ускладнень.

В Кіровоградській області з моменту поширення епідемії коронавірусом заразилися 153 медпрацівника . Найбільшу кількість хворих було зафіксовано в приватній клініці в Кропивницького – 50 осіб.