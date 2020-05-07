У Рівному пенсіонерка «перевірилась на коронавірус» за 23 тисячі гривень

- 07 трав. 2020
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У Рівному пенсіонерку пограбували під виглядом перевірки на коронавірус. Про це NNS повідомляє з посиланням на Подробиці.
Згідно отриманої NNS інформації, 86-річна рівнянка повідомила поліцейським, що до її квартири завітали дві жінки в масках та медичних халатах. Запевнили стареньку, що вони з поліклініки, і запропонували протестувати на COVID-19. Міряли температуру, тиск, дивилися горло, і навіть робили масаж.
Після всіх процедур псевдомедики пішли. Згодом жінка з'ясувала, що в неї зникло 23 тисячі гривень. Триває слідство. Лікарі попереджають - надання медичних послуг на дому у період карантину заборонено.
Працівники поліції застрягають громадян, особливо похилого віку під будь-яким приводом не пускати сторонніх осіб до своєї оселі.
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