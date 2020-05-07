Трагедия под Харьковом: троих детей засыпало песком (видео)

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В среду, 6 мая, вблизи населенного пункта Золочев Харьковской области произошел трагический инцидент с участием детей. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Согласно информации, полученной NNS , правоохранители сообщили, что трое детей в возрасте 9, 8 и 5 лет в сопровождении родителей играли вблизи песчаного карьера, где на них внезапно обрушился песок.

«Двух из них удалось достать сразу, а восьмилетнюю девочку нашли под завалом лишь через 15-20 минут без сознания. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, ребенка спасти не удалось», — заявили полицейские.

Отмечается, что сведения о несчастном случае были внесены в ЕРДР по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины.