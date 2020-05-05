На "Новій пошті" у Львові вибухнула посилка

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4 квітня у відділенні «Нової пошти» №20 на вул. Медової Печери, 7 у Львові стався вибух. Про це NNS повідомляє з посиланням на zaxid.net.

Повідомляється, що здетонувала навчальна граната РГД-5, яку надіслали в посилці. Боєприпас вибухнув під час огляду товару близько 17:30.

«Під час отримання посилки здетонувала попередньо навчальна граната РГД-5. У приміщенні на цей момент було п’ятеро осіб. Людей з будинку евакуювали, огородили стрічкою, приміщення пошти зачинили. Потерпілих немає», — розповіла ZAXID.NET речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій.

Під час інциденту ніхто не постраждав, також не було пошкоджене майно відділення.

Як пояснили правоохоронці, навчальна граната при детонації видає лише незначний звук. Вибуху як такого не відбувається.

У прес-службі Нацполіції уточнили, що чоловік, який отримав відправлення, — це 51-річний львів’янин. Слідчо-оперативна група Личаківського відділу поліції вилучила предмети, схожі на навчально-імітаційні гранати.









