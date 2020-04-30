Яке рішення виніс харківський суд щодо матері-вбивці

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Ленінський райсуд Харкова арештував на 60 діб жительку селища Подвірки Харківської області, яку підозрюють у жорстокому вбивстві 13-річної доньки.

Про це повідомляє NNS із посиланням на Укрінформ.

38-річна підозрювана Тетяна П’янова зайшла до зали суду у простирадлі, одразу стала заперечувати свою провину, кричала на суддю, стверджуючи, що їй суддя - Бог, а не люди. Вона називала доньку не Христиною, як треба, казала, що це Єва і що незабаром буде Адамчик, що хтось забрав до себе душу її дитини, і що суд заставляє її прийняти нову віру. Після цього жінку вивели із зали за неповагу до суду.

Рішення щодо запобіжного заходу обирали у присутності адвоката підозрюваної. Суд розглянув та задовольнив клопотання прокурора про обрання для жінки арешту на 60 діб як міру запобіжного заходу.

Жінку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Усі обставини встановлюються.

За словами слідчого Миколи Кривенка, жінка, яку затримали у Харкові оголену з ножем у руці та пакетом, у якому була голова її 13-річної доньки, заподіяла не менше 20 ударів ножем по голові та обличчю потерпілої: "При цьому вона розуміла, що тілесні ушкодження завдали потерпілій великих страждань, від яких дівчина померла на місці.

За словами сусідів, які прийшли до суду, сім'ю знають давно, не бачили нічого дивного, Христина завжди була чисто одягнена, її матір напередодні бачили у магазині, її психічний стан був нормальний.