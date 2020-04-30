З одеської багатоповерхівки випав депутат - голова земельної комісії

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У четвер, 30 квітня, випав з балкону багатоповерхівки і розбився 49-річний одесит. Його тіло направили на експертизу. Співробітники Суворовського відділу поліції встановлюють обставини смерті чоловіка.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіціі в Одеській області, передає NNS.

"Тіло 49-річного чоловіка знайшли сьогодні близько 12-ї години поблизу багатоповерхового будинку на вулиці Академіка Заболотного. Поліція встановлює обставини смерті. Вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом в ЄРДР згідно з ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України", - зазначили в поліції.

За попередньою версією, чоловік вистрибнув з балкону 13-го поверху.

Тим часом, депутат місцевої ради одного з приміських сіл Сергій Колодяжний повідомив у своєму телеграм-каналі, що загиблий одесит - голова депутатської земельної комісії сільради.

"Сьогодні у Фонтанській сільській раді відбувся ряд подій. Одна з них трагічна. Перше. З ранку у Фонтанській сільській раді відбуваються масові обшуки. Друге. Після обіду з'явилася інформація, що один з депутатів, наклав на себе руки (вистрибнув з вікна 13 поверху). Ця інформація на даний момент підтверджується з багатьох джерел", - зазначив Колодяжний.

Згідно з інформацією, загиблий депутат - це голова земельної комісії сільради, додав Колодяжний.