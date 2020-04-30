Сусіди розповіли про жінку, яку затримали з відрізаною головую власної доньки у Харкові (відео)

Завантажте мобільний додаток сайту

Як передавала NNS, сьогодні зранку, 30 квітня, у Харкові затримали оголену жінку з відрізаною головою в пакеті. Сусіди вбитої дитини розповіли про її матір, повідомляє УНІАН, передає NNS.

У Фейсбук у групі "Харків 1654" з'явивився відеоролик, на якому сусід жінки дає свідчення поліції.

За його словами, сім'я жила бідно, але жінка постійно працювала. Що стосується загиблої дитини, то дівчинка, як стверджує сусід, завжди гарно виглядала.

Нагадаємо, неадекватну оголену жінку з пакетом, в якому лежала людська голова, затримали 30 квітня у Харкові. Вона кидалася на поліцейських. У її затриманні брали участь чотири екіпажі поліції. Виявилося, що голова, яка була в пакеті, належить її 13-річній дочці Христині.

Безголове тіло дівчинки виявив її дядько і заявив в поліцію. Особу жінки, яку затримали в Харкові з відрізаною головою неповнолітньої дочки, вже встановлено. Нею виявилася 38-річна мешканка села Подвірки Тетяна Янова.

Сусіди кажуть, що сім'я жила бідно, але дівчинка була нормальна, доглянута. У те, що сталося не можуть повірити.

Як кажуть у поліції, затримана була в тверезому стані, не під наркотиками. По всій вулиці видно сліди крові.

Суд над жінкою. Вона поводить себе агресивно, і зовсім не схожа на вбиту горем матір



Головне фото: kh.news













