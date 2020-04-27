Заместитель Кличко избил полицейского

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В Киеве задержали заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. Сейчас следователи уже начали досудебное расследование в отношении чиновника, ему грозит до 5 лет заключения. Об этом NNS сообщает со ссылкой на, APnews, который, в свою очередь ссылается на пресс-службу полиции.

Согласно информации, полученной NNS, инцидент произошел в ночь на 27 апреля. Слончак ехал вместе с депутатом Киевсовета и заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмилой Костенко. За рулем была именно Костенко, предварительно, в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, при оформлении админматериалов Слончак, который был пассажиром авто, начал агрессивно себя вести и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульному и ударил его.

Правоохранителя доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, а Слончака задержали. Следственный отдел Соломенского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до пяти лет заключения.

Сам мэр Кличко в своем Telegram написал, что уже принял решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончак. Вероятно, он будет отстранен от должности.