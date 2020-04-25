У Тернополі чоловік, який перебував на обсервації, покінчів життя самогубством

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Тернополянин, який нещодавно повернувся з Полщі і перебував на обсервації в лікарні, покінчів життя самогубством. Про це NNS повідомляє з посиланням на Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

За отриманою NNS інформацією, чоловік 14 квітня повернувся з Польщі. Протягом двох років він майже весь час жив за кордоном.

20 квітня потрапив на обсервацію у міську лікарню №3. Симптомів коронавірусу у чоловіка не було, тричі на день він вимірював температуру тіла, не скаржився на самопочуття.

Відомо, що чоловіку було 39 років, він був одружений та виховував 4 дітей.

В повідомленні йдеться про те, що йому ніхто не приносив у лікарню передач. Чоловік тричі на день отримував лікарняне харчування.

Також відомо, що у палаті, в якій він жив сам, був індивідуальний санвузол і балкон.

Ввечері, 24 квітня, чоловік зачинився у палаті. На вечірньому обході медики не змогли відчинити двері, тому викликали поліцію. У палаті правоохоронці виявили людину без ознак життя. Він покінчив життя самогубством.

Наразі про причину самогубства не повідомляється, її встановить слідство.