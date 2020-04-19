Смог в Харькове: люди жалуются на неприятный запах

Завантажте мобільний додаток сайту

Харьков заволокло смогом, который сопровождается неприятным запахом. Об этом массово сообщают харьковчане, живущие в разных районах города, пишет Город Х, информирует NNS.

«На новых домах, район Дворца Спорта, Харьковских дивизий стоит смог и сильно воняет какой-то палёной резиной», - пишет пользователей соцсетей.

«На Салтовке с самого утра наблюдается дымка на горизонте и неприятный запах горелого. При этом вчера видимость была очень хорошая. Видно было даже высокую трубу ТЭЦ-5», - сообщил "Город Х" Александр.

«На Холодной Горе также все в дыму, как в тумане. На Героев Труда тоже горизонт в дымке и воняет горелым. Это чернобыльские пожары принесло?» - предполагают харьковчане.

Неприятный запах и дымка также наблюдаются в пригородах Харькова. «У нас в Люботине запах такой, будто свалка тлеет», - сообщил «Город Х» Денис.

По данным портала Всемирного индекса качества воздуха, смог значительно испортил воздух в районе улиц Алчевских, Пушкинской, Гвардейцев Широнинцев, проспекта Науки, переулка Аптекарского и Григоровского шоссе. Там зафиксирован "нездоровый” индекс качества воздуха, равный 163 PM. В переулке Цветочном этот показатель составляет 198 PM. В районе Сортировки, Большой Даниловки, Песочина, ХТЗ уровень загрязнения составляет 160-170 PM.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС Харьковщины Игорь Лупандин, сейчас в области нет пожаров, которые могли бы вызвать такой смог. По его словам, данный вопрос в компетенции метеорологов. Однако их телефон молчит в связи с празднично-выходным днем.

Согласно данным ресурса www.windy.com содержание оксида азота, ультрадисперсных частиц, оксида углерода, оксида серы в воздухе над Харьковом находится на уровне выше среднего.

Как отметил Лупандин, неприятный запах в воздухе может быть вызван пожарами в экосистемах региона, которые происходили накануне. Напомним, за сутки в Харькове и области произошло 17 пожаров в экосистемах.

Кроме того, лесные пожары бушуют в Киевской и Житомирской областях. Сегодня в Харькове синоптики обещали северо-западный ветер - он мог принести продукты горения из этих областей. Данную информацию подтвердили в Харьковской облгосадминистрации.

"Еще в пятницу появился неприятный запах и смог в Лозовой, шел со стороны Днепропетровской области. Позвонили в Днепр - у них то же самое, но в области ничего не горело. Выяснилось, смог принесло с Житомирщины", - сообщил директор департамента гражданской защиты Павел Пономаренко.