Ночной кошмар на Днепропетровщине: расстрел молодой пары и прыжок с 8 этажа (фото)

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На Днепропетровщине, в Кривом Роге, ночь на 17 апреля выдалась кошмарной. Была расстреляна молодая пара, убийца скрылся, был объявлен план-перехват. Позже правоохранители вышли на след подозреваемого, но задержать его не смогли. Об этом NNS сообщает со ссылкой на местный сайт Первый Городской.

Согласно информации, полученной NNS, поздно вечером 16 апреля в Кривом Роге произошла стрельба. Мужчина выстрелил из оружия в мужчину и женщину и скрылся. В городе был введён план «Сирена», правоохранители разыскивают злоумышленника.

Известно, что всё произошло на улице Дышинского. Кто-то из соседей услышал два выстрела и вызвал скорую.

Предварительно, мужчина из оружия, предположительно дробовика, выстрелил в парня и девушку. 25-летняя горожанка скончалась на месте, её 26-летнего спутника медики пытались реанимировать прямо на месте происшествия.

На данный момент неизвестно, выжил ли он.

В городе ввели план «Сирена». Известно, что злоумышленник скрылся на автомобиле Mazda 6 чёрного цвета.

А около 5:30 на 5-м Горняцком мужчина выпрыгнул из окна на восьмом этаже. В это время в дверь его квартиры пытались войти правоохранители. 52-летний горожанин умер до приезда скорой помощи.

На месте инцидента работают правоохранители. Есть информация, что стражам порядка удалось найти оружие, из которого стреляли.

По мнению полиции, умерший являлся вероятным стрелком, который расстрелял молодую пару на улице Дышинского.