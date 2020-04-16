ВІДЕО, ФОТО - Пилова буря у Києві завалила конструкцію мосту та спричинила масштабну аварію

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Сьогодні, 16 квітня, столицю накрила пилова буря, у зв'язку з чим киян попросили не виходити з дома і не відкривати вікна, але за цей час погодне явище спричинило масштабну аварію та падіння частини тимчасової конструкцій на Подільському мосту. Про це NNS повідомляє з посиланням на zik.ua.

Як повідомили в патрульній поліції, через пил, який здійнявся вгору внаслідок сильного вітру, зберігається погана видимість на автодорогах, саме тому на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» сталася серйозна ДТП за участі шести автомобілів. Відомо, що є загиблі та постраждалі.

Поліцейські зазначили, що наразі рух на цьому відрізку перекрито в обох напрямках. Також вони закликали водіїв відкласти заплановані поїздки.

Ще одним наслідком негоди стало падіння частини конструкцій Подільського мосту.

Як розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook, ці конструкції використовують для виконання робіт із антикорозійного захисту металоконструкцій арки мосту. На щастя, обійшлося без постраждалих. Наразі розпочали виконувати роботи з відновлення тимчасових конструкцій риштувань.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що причина "пилової бурі" в Києві 16 квітня – зміни клімату. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Кличко каже, що через кліматичні зміни була безсніжна зима, і звичної норми опадів не було. Це, своєю чергою, спричинило повітряну ерозію ґрунтів та зниження рівня ґрунтових вод. Через них утворився пил, який у столицю приніс північно-західний вітер.

Тим часом синоптики спростували заяву мера столиці Віталія Кличка про те, що у Києві «пилова буря». Про це повідомляє ТСН.ua. За даними Укргідрометцентру, у Києві дійсно наразі спостерігається сильний вітер, який міг здійняти у повітря часточки з піском. Однак це не пилова буря. Такі стихії, за словами синоптиків, не можуть виникати у таких великих містах. Разом з тим, в Укргідрометцентрі підтвердили, що таке явище викликане змінами клімату і повідомили, що вітер до кінця дня має стихнути.