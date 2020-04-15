Що пошкодила стихія у Чорнобильській зоні

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Станом на ранок середи триває гасіння осередків тління у Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомляє NNS із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 7 год. 15 квітня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні тліючих пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв. Відкритого вогню не спостерігається", - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 521 чоловік та 124 одиниці техніки, з них від ДСНС 410 чоловік особового складу та 86 одиниць техніки (в тому числі 2 вертольоти ДСНС, якими 14 квітня здійснено 3 скиди – 6 т води).

Як повідомляв Укрінформ, поліція вручила двом особам підозри у причетності до підпалів у Чорнобильській зоні відчуження.

Пожежа у Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Тоді о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліським та с. Володимирівкою на площі близько 6,5 га та поблизу села Рудня Осошня на площі близько 4 га. Біля села Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.

Із 10 квітня триває гасіння окремих осередків вогню.

У результаті лісових пожеж згоріли понад 30% туристичних об'єктів.

Про це повідомив директор агентства "Чорнобиль тур" Ярослав Ємельяненко, передає Інтерфакс-Україна.

"Більше 30% туристичних локацій утрачені повністю і відновленню не підлягають. Тому що ми показували в багатоденних турах старенькі радянські бази відпочинку ... Втрачено повністю багато сіл поліських ... Втрачено навіть деякі металеві локації", - заявив він в ефірі Hromadske.

Ємельяненко зазначив, що плануються переговори з адміністрацією для відновлення частини локацій.

"Можливо навіть із використанням сучасних технологій, як доповнена реальність. Тому що ми повинні показати людям, які приїжджають, принаймні, що тут було", - пояснив він.

Ємельяненко наголосив, що основні локації, такі як режимне місто Чорнобиль, місто Чорнобиль-2, військове містечко з радіолокаційною станцією і місто Прип’ять не постраждали.