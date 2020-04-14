Чорнобильська зона тліє. Півтисячі рятувальників побороли відкритий вогонь (фото)

- 14 квіт. 2020
- 208
Завантажте мобільний додаток сайту
Станом на 10 годину 14 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Дитятківського, Паришівського, Луб'янського та Денисовицького лісництв, повідомляє NNS із посиланням на сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Відкритого вогню немає. Спостерігається незначне тління лісової підстилки окремими осередками.
Інженерною технікою створено близько 110 км мінералізованих смуг.
Раніше ми писали: Чорнобиль: вогонь дістався Прип’яті та наближається до сховища радіоактивних відходів (відео)
Пожежною авіацією (3 літаки, 3 вертольоти) протягом 13 квітня здійснено 227 скидів (538 т. води).
Всього на території Зони відчуження залучено 500 осіб та 110 од.техніки, з них від ДСНС 410 осіб та 80 од.техніки, в тому числі 3 літаки і 3 вертольоти.
Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год).
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!