Чорнобильська зона тліє. Півтисячі рятувальників побороли відкритий вогонь (фото)

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Станом на 10 годину 14 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Дитятківського, Паришівського, Луб'янського та Денисовицького лісництв, повідомляє NNS із посиланням на сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Відкритого вогню немає. Спостерігається незначне тління лісової підстилки окремими осередками.

Інженерною технікою створено близько 110 км мінералізованих смуг.

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Пожежною авіацією (3 літаки, 3 вертольоти) протягом 13 квітня здійснено 227 скидів (538 т. води).

Всього на території Зони відчуження залучено 500 осіб та 110 од.техніки, з них від ДСНС 410 осіб та 80 од.техніки, в тому числі 3 літаки і 3 вертольоти.

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год).