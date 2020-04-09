На Житомирщині разом з сухою травою згоріла сільрада

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У Житомирській області спалювання сухої трави призвело до серйозних наслідків. Про це NNS повідомляє з посиланням на повідомлення місцевих мешканців у Фейсбуці.

Згідно інформації, отриманої NNS , подія сталася у селі Будо-Бобриця Ємільчинського району 7 квітня.

«Спочатку палили суху траву, а у підсумку спалили будівлю сільськоі ради с. Будо-Бобриця», – написав місцевий житель.

В управлінні ДСНС у Житомирській області факт пожежі підтвердили, передає Житомир інфо.

«Загорання сухої трави на площі 1 гектар, вогнем знищено 80 квадратів покрівлі та перекриття цегляної адміністративної будівлі та пошкоджено цегляну господарську будівлю. О 14.50 надійшло повідомлення, о 20.35 пожежа ліквідована», – розповіли в управлінні ДСНС у Житомирській області.