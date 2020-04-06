Чи припинилася пожежа у Чорнобильській зоні (фото)

Завантажте мобільний додаток сайту

У Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація лісової пожежі загальною площею близько 25 га.

Про це повідомляє ДСНС України, передає NNS .

«Станом на 7:00 6 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення продовжуються заходи щодо ліквідації двох осередків пожеж, а саме: між с. Володимирівка та с. Жовтневе Котовського лісництва на площі близько 20 га. До гасіння залучено 124 чол. та 28 од. техніки, з них від ДСНС 74 чол. о/с та 15 од. техніки (в тому числі 2 літаки АН – 32П та вертольот МІ - 8)», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, всього з початку гасіння пожежі авіацією ДСНС здійснено 42 скиди води (174 тонни), з них вертольотом МІ-8 – 27 скидів, літаками АН-32П – 15 скидів.

Раніше ми писали: Біля Чорнобиля горить вже 100 гектарів території (відео)

Крім того, триває гасіння пожежі поблизу с. Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) на площі близько 5 га. До гасіння залучено 14 чол. та 4 од. техніки, з них від ДСНС 7 чол. о/с та 2 од. техніки. О 20 год. 45 хв. пожежу локалізовано.

Як повідомлялося, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,014 мР/год, Київська область – в межах 0,012 мР/год, у м. Чорнобиль – 0,020 мР/год. Максимально допустимий природний фон 0,05 мР/год).