Був без маски - Львів'янин напав на поліцейських під час оформлення протоколу.

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Поліція виписала штраф на 32-річного львів'янина, який прогулювався парком «Високий замок» без засобу індивідуального захисту - маски чи респіратора. Під час оформленян протоколу про порушення чоловік почав агерсивно себе поводити і шарпати правоохоронців.

Слідчі відкрили кримінальне провадження на нього, пише NNS з посиланням на "Zaxid.net".

Інцидент трапився у суботу, 4 квітня. Близько 13:30 поліцейські виявили чоловіка, який перебував у парку без маски. Поліцейські провели із чоловіком роз’яснювальну бесіду, розповіли йому про вимоги правил карантину, після чого він заявив, що йде додому.

Однак через півгодини той самий патруль знов помітив цього чоловіка в іншому кінці парку, де він продовжував прогулянку. Поліцейські встановили особу перехожого – ним виявився 32-річний львів’янин.

«Під час повторної роз’яснювальної бесіди він почав поводитись агресивно, нецензурно лаявся, вирвав із рук поліцейського пам’ятку з видрукуваними правилами карантину, порвав її, після чого напав на правоохоронця, пошкодивши йому форменний одяг», – повідомили у поліції.

На чоловіка поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ст.44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Також слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) ККУ.

Зазначимо, що за постановою Кабінету міністрів, заборона перебувати у громадському місці без маски чи респіратор вступає в дію з 6 квітня. Тоді ж починає діяти обмеження перебування у парках і скверах.