На Днепропетровщине расстреляли молодого полицейского (фото)

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На Днепропетровщине в городе Никополе произошло резонансное убийство. Был расстрелян молодой сотрудник полиции. Преступники пытались вывезти тело из города в багажнике автомобиля, однако были задержаны правоохранителями. Об этом NNS сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Днепропетровской области и сообщения в местных СМИ.

Согласно информации, полученной NNS , убийство случилось в ночь на 29 марта. Правоохранители остановили автомобиль, в котором находились два местных жителя – отец 1964 года рождения с сыном 1984 года рождения. Во время осмотра транспортного средства в багажнике был обнаружен мертвым оперуполномоченный Никопольского отдела полиции 1995 года рождения.

На теле зафиксированы огнестрельные ранения. Водителя и его сына задержали.

Пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области сообщает, что 29 марта в 1.00 в Никополе полицейские остановили для проверки автомобиль «Toyоta» под управлением местного жителя Ю. Молодина, 1964 г. Рождения. Во время осмотра указанного транспортного средства в багажнике обнаружен мертвым с огнестрельными ранениями оперуполномоченный Никопольского ОП ГУНП старший лейтенант полиции Лютый Владислав Андреевич 1995 года рождения. Его тело было завернуто в полиэтиленовый пакет.

Как предварительно установлено, у задержанного возник конфликт с сотрудником полиции, в результате чего он совершил несколько выстрелов в его сторону. В результате огнестрельного ранения полицейский скончался на месте. Оружие изъято и направлено на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Никопольский активист Виталий Журавлев, в прошлом сотрудник правоохранительных органов, написал в Фейсбуке:

«Был убит хладнокровно – тремя выстрелами... Лишь счастливая случайность и мужество обычного жителя Никополя позволили задержать убийц «по горячим следам» (свидетель, который видел, как преступники грузят в машину тело, сразу же сообщил об этом полиции – от ред.). Отличились два сотрудника ППС, которые грамотно, «под автоматы», положили убийц. Преступниками оказались известные в Никополе представители криминального мира.

Лидера одной из преступной группировки по кличке «Танк» сотрудники Никопольского ОБОП задерживали ещё в 1992 году – за совершение ряда тяжких преступлений. Десять лет лишения свободы не пошли на пользу, «Танк» снова сколотил группу и продолжил свою преступную деятельность. В 2008-ом - повторное привлечение у уголовной ответственности. В последние годы «Танк» вместе со своим сыном активно «кидал» бизнесменов и обычных граждан…

Господа никопольские правоохранители! Городом управляют наркобароны и «смотрящие», казнокрады и коррупционеры, которые почувствовали свою полную безнаказанность.

Погибший сотрудник полиции был достойным офицером. Вечная и светлая ему память… Соболезнования родным и близким покойного….».

Известно, что у погибшего остались младшая сестра и онкобольная мама.