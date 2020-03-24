"Проверяют соблюдение карантина": активизировались мошенники в связи с карантином

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Как передает NNS, об этом в соцсетях сообщил основатель замочного бизнеса Замок.Укр и Медвежатник.Днепр Сергей Ковалевский. Мошенники орудуют в городе Днепр. Но, с уверенность можно сказать, что подобные случаи будут происходить и в других городах.

«Воры зачастую - хорошие психологи. И стоит на минуту потерять бдительность – вы их жертва», - делится специалист.

Также он перечислил методы, которыми сейчас часто пользуются мошенники:

Они могут представляться:

службой по дезинфекции помещений;

проверяющими по соблюдению карантина;

аварийной службой;

срочным соцопросом;

проверкой показаний счетчиков.

Эксперт предупреждает, что вы ни в коем случае не должны открывать дверь неизвестным, так как все коммунальные службы работают максимально дистанционно от клиента.