"Проверяют соблюдение карантина": активизировались мошенники в связи с карантином

- 24 бер. 2020
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Как передает NNS, об этом в соцсетях сообщил основатель замочного бизнеса Замок.Укр и Медвежатник.Днепр Сергей Ковалевский. Мошенники орудуют в городе Днепр. Но, с уверенность можно сказать, что подобные случаи будут происходить и в других городах.
«Воры зачастую - хорошие психологи. И стоит на минуту потерять бдительность – вы их жертва», - делится специалист.
Также он перечислил методы, которыми сейчас часто пользуются мошенники:
Они могут представляться:
- службой по дезинфекции помещений;
- проверяющими по соблюдению карантина;
- аварийной службой;
- срочным соцопросом;
- проверкой показаний счетчиков.
Эксперт предупреждает, что вы ни в коем случае не должны открывать дверь неизвестным, так как все коммунальные службы работают максимально дистанционно от клиента.
«Предупредите о таких ситуациях своих близких. Особенно тех, кто легко поддается внушению. Это пожилые люди. Проведите разъяснительную работу с детьми. Особенно со школьниками, которые сегодня остаются дома одни. Дополнительная перестраховка – защитит вас и ваше имущество от преступников», - заключил он.
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