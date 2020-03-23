В Івано-Франківську померла жінка з підозрою на коронавірус

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Як стало відомо NNS, в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні померла 65-річна жінка, у якої підозрювали коронавірус. Про це повідомляє Укрінформ.

Про це у своєму відеозверненні повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

"В івано-Франківській обласній інфекційній лікарні померла жінка 65 років. В неї підозрюють коронавірусну інфекцію. Хочу висловити співчуття родині", - сказав Марцінків.

Він зауважив, що відповідні біоматеріали передали до вірусної лабораторії в Київ. Жінку госпіталізували з села Чукалівка, яке увійде до Івано-Франківської ОТГ.

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Наразі мер Івано-Франківська просить усіх людей, особливо тих, які приїхали з-за кордону, не затягувати зі зверненням до лікарів, адже сьогодні у критичному стані госпіталізували такого пацієнта.

"Ті, хто приїхав з Італії, Іспанії та інших країн, будьте уважні і при перших симптомах повідомляти лікарів", - зазначив мер.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 23 березня в Україні 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 26 нових випадків.