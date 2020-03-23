Відео - Жінка побила «зайвого» пасажира тролейбуса у Запоріжжі

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Як NNS дізнався від видання «Голос», інцидент стався на цих вихідних на тролейбусному маршруті №14. Запоріжці продовжують порушувати правила карантину. І потрапляють через це у неприємні обставини.

Так, 11-го пасажира, що намагався пробратися у салон тролейбусу, просто вигнали з нього. Але хлопець не здався і спробував зайти знову.. Тоді одна із жінок пустила в хід кулаки. При цьому хлопця трохи не пришибло дверима.