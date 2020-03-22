На Днепропетровщине сгорели два авто с людьми (видео)

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На Днепропетровщине с интервалом в 12 часов произошло два пожара с жуткими последствиями и невыясненными пока причинами. Об этом NNS узнал из сообщений ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Согласно информации, полученной NNS , первый пожар произошел вчера, 21 марта, поздно вечером. В 21:21 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля около села Чаплинка Петриковского района.

По указанному адресу было направлено отделение 53 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Прибыв на место, спасатели увидели в степи вблизи автодороги легковой автомобиль «ВАЗ 2106», из которого шел дым.

Во время тушения пожара внутри машины спасатели обнаружили обгоревшее тело неустановленного пола. Пожар локализован в 22:17 и ликвидирован в 22:20. Огонь повредил транспортное средство на площади 6 квадратных метров. К тушению возгорания привлечено 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Второй похожий пожар произошел сегодня, 22 марта, утром. В 10:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на открытой территории за пределами села Письмечево Солонянского района.

По указанному адресу были направлены спасатели местной пожарной команды села Новопокровка. Прибыв на место, огнеборцы установили, что пожар возник в середине легкового автомобиля «Daewoo Lanos».

Огнем поврежден автомобиль на площади 4 м. кв. В 11:08 пожар локализован и в 11:12 ликвидирован. Во время ликвидации пожара МЧС-ники обнаружили внутри мужчину без признаков жизни.

К ликвидации возгорания привлечено 3 человека личного состава и 1 единицу местной пожарной команды села Новопокровка.