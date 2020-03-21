Поліція відкрила кримінальну справу проти хворого на коронавірус українця

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Поліція відкрила кримінальне провадження проти хворого на коронавірус житомирянина. Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-службу Національної поліції у Житомирській області.

Згідно інформації, отриманої NNS , чоловік не повідомив, що перевозив за кордон туристів.

Кримінальне провадження відкрите за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.



У ході досудового розслідування перевіряється інформація про укриття відомостей хворим на COVID-19 щодо причетності до перевезення організованої групи туристів до Австрії та назад в Україну. Нині встановлено, що рейсами авіаліній в обидві сторони одночасно з хворим скористались ще понад 30 людей. Наразі поліцейські встановлюють їх контакти, місце проживання та спілкуються з ними щодо мети нещодавнього візиту за кордон, а також пояснюють необхідність дотримання режиму самоізоляції.

Раніше міський голова Житомира Сергій Сухомлин розповів, що інфікований коронавірусом мешканець Житомира возив туристів до Австрії. Але цю інформацію приховав

За словами мера, пацієнт повідомив лише про контакти з дружиною, двома дітьми та другом, який забирав його з аеропорту «Бориспіль».