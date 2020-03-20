Ты десятый, иди на*уй: в Киеве пассажир выбросил контроллера из троллейбуса – видео

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В Киеве между контролером троллейбуса и пассажиром возникла ссора из-за количества людей в транспорте. Все закончилось тем, что мужчина просто выбросил контроллера из троллейбуса, не цензурно сообщив ему, что он десятый лишний.

О данном курьезном случае, NNS узнал из видео со ссорой, которое опубликовал телеграмм-канал “Харьков 1654”. На опубликованных кадрах видно, что ссора поднялась после того, как контроллер отказывался пропускать людей в троллейбус. Мотивировал он это тем, что там уже собрались 10 человек.

Это не понравилось одному из мужчин, который уж очень хотел попасть на работу. Он выбросил контроллера из салона троллейбуса и под возгласы: “иди на*уй, ты десятый”, – занял его место.

После инцидента оба его участников еще долго ругались, пытаясь что-то доказать друг другу. Несмотря на то, что на остановке своего транспорта ждали еще несколько человек, из них никто не сел в троллейбус.

Пассажир выбросил контроллера из троллейбуса: смотрите видео (присутствует нецензурная лексика)