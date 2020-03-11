На Днеропетровщине от отравления угарным газом погиб ребенок

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На Днепропетровщине произошла трагедия. Погиб маленький ребенок, еще двое детей пострадали. Об этом NNS сообщает со ссылкой на ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Согласно полученной NNS информации, 11-го марта в 00:40 в Службу спасения «101» от дежурного ГУ НП Украины в Днепропетровской области поступило сообщение об отравлении угарным газом 3 детей на улице Центральная города Верховцево Верхнеднепровского района.

В ходе выезда на место происшествия начальника 46-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области был установлен факт пожара.

В результате пожара погиб 1 ребенок и пострадало 2 ребенка: погиб мальчик 2014 года рождения, пострадали мальчик 2016 года рождения и девочка 2019 года рождения. Пострадавших детей госпитализировали сотрудники скорой медицинской помощи в Каменскую городскую больницу №7. Огнем повреждены домашние вещи на площади 2 м. кв.