В Запоріжжі померла дівчинка, на яку впала 200-кілограмова скульптура (відео)

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Вчора, 8 березня, у Запоріжжі сталася трагедія. У святковий день 10-річна дівчинка гуляла в парку «Дубровий гай», де на неї впала скульптура ведмедя. Про це NNS повідомляє з посиланням на місцеві ЗМІ.

Згідно інформації, отриманої NNS, дитину госпіталізували до обласної лікарні, вона була непритомна. Дівчинка отримала закриту черепно-мозкову травму, перелом руки і ноги. За її життя боролися медики.

Сьогодні, 9 березня, дитина померла від отриманих травм.

"За попередньою інформацією, дитина залізла на скульптуру, яка була не закріплена. Дерев'яна конструкція вагою 200 кілограм впала на дівчину. Поліція розпочала розслідування за двома статтями 367 та 115 Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.