Взяв телефон подзвонити і оформив онлайн-кредит: викрито схему волинського шахрая

Завантажте мобільний додаток сайту

На Волині чоловік вибирав у закладах відпочинку компанії людей, просив телефон нібито для здійснення дзвінка та за допомогою функції відновлення паролю змінював фінансовий номер потерпілих на власний і оформлював онлайн-кредити. Про це NNS стало відомо з повідомлення Кіберполіції України.

Працівники кіберполіції у Волинській області спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом Луцької міської прокуратури викрили 25-річного чоловіка у шахрайстві.

Кіберполіція встановила, що шахрайська схема виглядала так: фігурант підсідав до компаній у закладах відпочинку, знайомився та відпочивав із ними. Потім просив в одного з учасників компанії телефон нібито для здійснення дзвінка. Замість цього у мобільному додатку онлайн-банкінгу за допомогою функції відновлення паролю він змінював фінансовий номер потерпілих на власний. Після чого отримував смс-повідомлення від банку вже на свій номер. Таким чином зловмисник отримував доступ до облікових записів онлайн-банкінгу потерпілих.

Надалі фігурант, володіючи конфіденційними даними власників цих облікових записів, оформлював онлайн-кредити від різних установ.

Раніше ми писали: Новий "розвод": шахраї створили "Український народний банк"

Як повідомляє поліція, у помешканні фігуранта було проведено обшук. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти та чорнові записи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 1 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України.

Чоловіку повідомлено про підозру. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.