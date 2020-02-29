В Харькове сожгли флаг Украины: видеофакт

- 29 лют. 2020
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В Харькове на рынке Барабашово произошли столкновения между протестующими, охранниками торгового центра и полицией, в результате чего были задержаны более 50 человек. В ходе беспорядков есть пострадавшие правоохранители из-за распыления слезоточивого газа, еще двоих человек с ожогами рук и ног медики доставили в ожоговый центр.
Также NNS узнал от журналистов rbc, что по факту инцидента было открыто производство по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) УК, передали в МВД.
По рассказам очевидцев, 27 февраля на месте столкновений были слышны выстрелы.
Кроме того, в сети появилось видео, как горела рекламная конструкция над входом в рынок - около стеллы реял флаг Украины, который был уничтожен огнем.
"Во время заварушки на Барике сожгли национальный флаг. А это между прочим статья 338 УК Украины",
- говорится в сообщении одного из местных пабликов.
Знамя было установлено на арке у входа на рынок, которую намеревались демонтировать коммунальщики.
На ролике за кадром слышны голоса очевидцев, которые говорят, что поджег, из-за которого сгорел стяг, якобы совершили представители силовых органов.
"Флаг хотя бы сняли... Вот так вот, ребята. Нацгвардия сжигает флаг Украины..."
- говорят мужчины.
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