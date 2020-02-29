На Днепропетровщине оторвало руку 8-летнему ребенку в результате взрыва

Завантажте мобільний додаток сайту

На Днепропетровщине 8-летний мальчик получил тяжелые травмы в результате взрыва снаряда. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Днепр оперативный и Depo.Дніпро.

Согласно полученной NNS информации, инцидент произошел сегодня, 29 февраля, в Днепре, около 10:50, на Рубиновом бульваре, 5.

В руках у 8-летнего ребенка взорвалось взрывное устройство осколочного типа. В результате взрыва мальчик лишился кисти руки и осколки, также осколки попали в тело.

Свидетели жуткого инцидента начали сразу же помогать пострадавшему ребенку и вызвали «скорую». Предварительно, у мальчика очень серьезные травмы - оторвана кисть руки и осколочное ранение туловища. На место инцидента сразу же вызвали полицию. Правоохранители и сотрудники ГСЧС исследовали территорию возле взрыва и обнаружили предмет, похожий на взрыватель от 125-мм снаряда.

Мальчика экстренно госпитализировали в больницу на Космической.

«Ребенок получил тяжелые травмы с проникающим ранением в брюшную полость. Он сейчас в реанимации. Собираем бригаду для операции», - сообщает директор детской областной больницы на Космической Хитрик Александр Львович.