На Запоріжжі від туберкульозу померли двоє дітей

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Друга за останній час смерть малої дитини від туберкульозу зафіксована в Запорізькій області. Про це NNS дізналася з повідомлення Depo.Запоріжжя.

Про це у Запорізькій міськраді під час акції протесту проти закриття тубдиспансерів розповіла медична сестра відділення реанімації й анестезії Запорізького обласного туберкульозного диспансеру Ірина Слатвицька.

Цьогоріч в запорізькому тубдиспансері від туберкульозу помер трирічний хлопчик із багатодітної родини. Ще одна дитина, 7-річна дівчинка, померла кілька місяців тому. В стаціонарі перебуває її мати. Окрім того, Слатвицька каже, що захворіла вчителька, в якої навчалася дівчинка.

"Зараз у нас є інформація, що захворіла вчителька, яка викладала у цієї дівчинки", – розповіла медична сестра.

За словами Слатвицької, така ситуація склалася через недостатню увагу до виявлення хвороби.

"Припинила їздити пересувна станція – флюроцентр. Якщо заїхати в села, відзняти там (зробити флюорографію, – ред.), знаєте, яку картину ми побачимо", – каже медсестра.

Слатвицька каже, що з закриттям тубдиспансерів і скороченням фтизіатрів ситуація значно погіршиться. Медична сестра вимагає, аби місто взяло тубдиспансер на баланс.

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