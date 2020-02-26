У Рівному 17-річний ром викрав маршрутку і возив пасажирів

Завантажте мобільний додаток сайту

Сьогодні вранці пасажири маршрутного таксі № 51 у Рівномуі, які скористалися послугами маршрутки та заплатили за проїзд, стали мимовільними співучасниками злочину. Адже маршрутка, як виявилось, була викрадена. Про це NNS стало відомо з повідомлення «Рівне вечірнє».

Про цю ситуацію в соцмережі розповів Роман Ільючик, який сів до цього транспортного засобу. На вулиці Соборна о пів на сьому ранку маршрутку несподівано заблокували екіпажі патрульної поліції. Зі слів п. Романа, пасажири вже заплатили водієві за проїзд і ніякого відношення до злочину не мали. Проте поліцейські їх не випускали із салону і погрожували їм надіти кайданки.

Як розповіла речниця патрульної поліції Наталка Воєвода, до них надійшов виклик про викрадення транспортного засобу, який стояв на вулиці Млинівській. Ключі і документи на нього були всередині. Відсутність маршрутки на місці виявив її водій, коли вийшов з дому.

Патрульні знайшли цю маршрутку і зупинили її в центрі. З'ясували, що за кермом – неповнолітній житель Малого Олексина (зі слів пасажирів – ром), якому 17 років. Він пояснив патрульним, що побачив ключі від автобуса на місці і вирішив розважитися – покататися на маршрутці. За результатами перевірки хлопець був тверезим.

Раніше ми писали: "Легалізація" водіїв електросамокатів: в Раді зареєстровано проєкт закону

На місце події прибув його батько, а також водій вище згаданої маршрутки №51.

«Пасажирів – трьох чоловіків - патрульні дійсно тимчасово затримали, щоб з'ясувати всі обставини події. Їхнє обурення зрозуміле, але вони могли бути співучасниками правопорушення. Пізніше їх відпустили», — пояснила Наталя Воєвода

У відділі комунікації поліції ГУ НП в Рівненській області пообіцяли пізніше надати всі деталі викрадення маршрутки.