У Дніпрі біля школи сталася стрілянина: попередньо троє постраждалих

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У місті Дніпро на вулиці Титова сталася стрілянина, в результаті чого постраждало троє людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на один із місцевих пабліків в соцмережах, інформує NNS.

«На зупинці громадського транспорту на вулиці Титова сталася перестрілка (стрілянина - ред.). Відомо про трьох постраждалих — попередньо, у двох з них вогнепальне поранення ніг, в іншого шиї. Характер травм третього постраждалого поки невідомий», — сказано у повідомленні.

Як відзначають у соцмережах, на узбіччі зупинилися два автомобілі Mercedes GL-class. Поруч — патрульний екіпаж. Пізніше на місце під'їхали ще кілька невідомих, які, попередньо, були на Toyota Land Cruiser, і які відкрили стрілянину.

У пабліку відзначили, що причина конфлікту невідома. Автомобіль Toyota Land Cruiser з місця пригоди зник.

Для упіймання ймовірних злочинців по місту ввели оперативний план «Сирена».

«Днепр Оперативный» також повідомляє про стрілянину, там уточнюють, що події розгорталися біля школи: «У Дніпрі увечері 24 лютого 2020 року на вулиці Титова навпроти школи №89 стався інцидент зі стріляниною: кілька невідомих відкрили вогонь посеред вулиці».

Для затримання ймовірних злочинців по місту було введено оперативний план «Сирена».

Відзначається, що 1:30 біля ресторану «Репортер» учасників стрільби було затримано.

ГУНП в області сьогодні, 25 лютого, проведуть брифінг об 11:00 в приміщенні Головного управління НП в Дніпропетровській області (вул. Троїцька, 20-а, Інформаційний центр) на чолі з заступником начальника ГУНП в Дніпропетровській Тарасом Воліковим та заступника начальника УСР ГУНП в Дніпропетровській області Віктором Діденком щодо затримання групи осіб, причетних до стрілянини по вулиці Титова у Дніпрі 24 лютого.