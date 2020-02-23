12-летний мальчик угнал машину и уснул в ней (видео)

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Одесские правоохранительные органы задержали 12-летнего угонщика авто. Школьник завел "Nissan", припаркованную возле одного из домов на улице Святослава Рихтера, и поехал кататься.

Об этом NNS узнал из сообщения пресс-служба местной полиции.

- По словам владельца машины, он забыл ее закрыть и оставил ключи в замке зажигания. В свою очередь подросток решил этим воспользоваться, чтобы покататься, - говорится в сообщении.

Правоохранители нашли авто за пять кварталов от места преступления. Мальчик пока катался по городу, то так устал, что припарковался за гаражами и уснул там.

- Школьник не впервые попадает в поле зрения полицейских. Он фигурирует в нескольких криминальных производствах, начатых по факту совершения на территории Одессы краж. А теперь стал еще и фигурантом дел по краже машины, - отметил начальник Малиновского отделения полиции Виктор Герасименко.

В полиции завели дело на 12-летнего школьника по ч.1 ст.289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством - ред.). Поскольку он несовершеннолетний, то будет решаться вопрос о принятии соответственных мер воспитательного характера.

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