Вернувшейся из Китая семье, односельчане устроили травлю (видео)

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Вернувшейся из поездки в Китай семье Галины Думанской в селе Долиняны Черновицкой области односельчане устроили травлю. Женщина ездила в КНР с 4-летним сыном Назаром, больным ДЦП.

Об этом случае, NNS стало известно из сюжета ТСН.

"Люди начали критиковать меня, что мы совершили преступление, потому что мы не прошли обследование в Борисполе, я не знаю какое", — сказала мать семейства.

После того, как местные жители также начали травить старшую дочь, которая в Китае не была, женщина была вынуждена закрыться дома на "карантин".

Она попросила медикам взять у семьи кровь на анализы, чтобы местные жители успокоились. Однако приехавшие к Галине домой медики в защитных комбинезонах, напугали односельчан еще больше и они стали требовать у старосты полной изоляции семьи.