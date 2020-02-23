Собака-убийца. Хорошо что это был не ребенок (видео)

- 23 лют. 2020
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Урок ценою в жизнь. Надо было просто надеть намордник на собаку. А ведь жертвой агрессии животного, мог бы стать и ребенок. Наверное будет суд, но любимчика уже не вернуть.
В одном из украинских городов произошел поучительный эпизод: здесь две собаки подрались прямо в подъезде многоэтажного жилого дома, об этом NNS узнал из социальной сети фейсбук.
Как пишут в сети, в результате нападения погибло одно из животных, хотя инцидент произошел прямо в лифте.
Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения.
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