Під Херсоном на «дорозі смерті» під воду пішла фура

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На Херсонщині сталася жахлива ДТП, ймовірно, через погану дорогу. Про це NNS повідомляє з посиланням на місцеве видання nk-online.com.ua.

Згідно інформації, отриманої NNS , чергова небезпечна ДТП сталася поблизу села Милове.

Повідомляється, саме на трасі Мар’янське – Берислав знаходиться напівзруйнована дорога, на яку припадає ще й переїзд через дві балки – Милівську та Новокаїрську. На цей раз важковагова автівка в районі Милівської балки, що везла борошно, впала у воду.

Остання подібна трагедія на цій трасі відбулася 30 січня поточного року, але в Новокаїрській балці. Тоді не поділили дорогу дві фури і одна з них опинилася в воді.

І в тому, і в цьому випадках водіям вантажівок тільки щасливий збіг обставин дозволив залишитись живими. Аварію помітили працівники національного парку «Кам’янська Січ». Вони витягли нещасного водія на берег і забезпечити його сухим одягом.

А ось автівка практично зникла під водою, підняти її буде дуже важко, товар зіпсований.

Влада неодноразово обіцяла зробити ремонт мостів через Милівську та Новокаїрську балки. І тепер також обіцяють з початком весни приступити до реконструкції. Але скільки ще фур може впасти в річку до цього часу?, - задаються питанням місцеві мешканці.