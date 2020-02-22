Врачи констатировали смерть. Через 10 часов винничанка воскресла (видео)

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Родные уже приготовились к погребению, когда у женщины забилось сердце. Жительница Винницы «воскресла» после десяти часов без признаков жизни.

Врачи констатировали смерть 83-летней женщины, и родственники уже приготовились к погребению женщины. Об этом NNS узнал из сюжета журналистов ТСН. Пострадавшей стало внезапно плохо, она потеряла сознание. Родные вызвали «скорую», медики установили, что сердце женщины больше не бьется.

После этого родственники заказали молебен, поминальный обед, а на кладбище уже успели вырыть яму.

Вечером женщина ожила и начала дышать. По приезду, медики установили, что все это время пенсионерка находилась в коме. Позже у женщины диагностировали острую сердечно-сосудистую патологию.

Врачи говорят, что с таким заболеванием пациентки редко выживают.

Сама «воскресшая» считает, что ее время еще не пришло.

Из больницы пенсионерку планируют выписывать через неделю.