"Шесть суток нет связи": жена мэра Днепра потерялась в горах

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В субботу, 22 февраля, мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что его жена пошла в горы и уже шесть суток не выходит на связь. Марина Филатова пошла на штурм вершины Аконкагуа в горах Анды. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Также мэр Днепра сообщил, что в предыдущей группе, которая штурмовала вершину Аконкагуа, девочке катящийся камень оторвал ногу и ее не успели спасти.