Скандал в АТБ. У покупателя «испарилась» огромная сумма (Видео)

Завантажте мобільний додаток сайту

В магазине «АТБ» у покупателя случилась весьма обидная пропажа. Это уже не шутки, мужчина не досчитался 2,5 тысячи гривен, пишет Znai.ua. Об этом стало известно благодаря видео в сети, которое пользователи уже обсуждают несколько дней.

По информации очевидцев, мужчина купил продуктов на 2,5 тыс грн, рассчитался карточкой. Вышло так, что деньги списались, а кассиру подтверждения не пришло. Покупателя не отпускали с продуктами. А с пустыми руками, что вполне логично, он собирался уйти только, если ему вернут деньги. Ситуацию бы разрешил звонок в банк, но эта робкая просьба продавца так и осталась неуслышанной покупателем.

Чем разрешился конфликт, не сообщается. Любопытно, что охранники магазина, которые должны были уладить конфликтную ситуацию, в происходящее почти не вмешивались. Осторожно, в видеозаписи с места инцидента присутствует не нормативная лексика!!!