На Запоріжжі поліцейські побили АТОвця

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На Запоріжжі співробітники поліції разом з трьома місцевими мешканцями здійснили напад на воїна АТО і захисника ДАП. Про це NNS повідомляє з посиланням на місцеве видання Субота-плюс.

Згідно отриманої NNS інформації, правоохоронці намагалися "вибити" з воїна АТО і захисника ДАПа зізнання у скоєнні правопорушення, про який десантник 79 бригади не мав поняття. Резонансний інцидент стався 20 лютого в селі Ясна Поляна (Оріхівський район Запорізької області).



Олег Терещенко відвідував сестру, а коли повертався додому, до нього під'їхав автомобіль, з якого вибігли троє малознайомих чоловіків і почали бити Олега і звинувачувати в крадіжці. Він завдав кілька ударів, після чого до нападників приєдналися троє співробітників поліції. Судячи з усього правоохоронці перебували "при виконанні", так як на них була форма.

Оцінивши нерівні сили, один-проти шістьох, Олег поспішив повернутися до сестри, при цьому подзвонив їй по телефону і попросив викликати "102", а також пояснив, де знаходиться. Прибувши до місця подій, сестра посадила родича у свій автомобіль, однак правоохоронці продовжили безчинства.

"Три людини намагалися витягнути мене з машини, поки поліцейські просто спостерігали за подіями зі сторони", - розповідає ветеран АТО. Далі було прийнято рішення їхати до місцевого райвідділу. Для цього Олега посадили в автомобіль правоохоронців. Крім нього, у салоні авто знаходились ще 3 поліцейських, один з яких завдавав Олегу удари ліктем в область живота прямо під час руху.

Імовірно, агресивний коп перебував у стані алкогольного сп'яніння. Однак, до райвідділу автомобіль потрапив не відразу. По дорозі до пасажирів підсів ще один коп, і вони вже всі разом продовжили побиття. Наступну зупинку авто вчинила вже за межами села. Там, за словами Олега, поліцейські подзвонили (як він зрозумів) комусь із нападників і сказали, що вони їх чекають.

Через короткий проміжок часу, до машини поліції під'їхали ті самі нападники.

"Вони били мене вшістьох. Їх метою було змусити мене підписати зізнання у скоєнні якогось злочину. Природно, я нічого не підписав. Це тривало 15-20 хвилин",– каже Олег.

І тільки після того, як "компанія" зрозуміла, що план не спрацював і невинна людина ніяких зізнань підписувати не буде, всі направились у відділення поліції. В тій же манері правоохоронці змусили Олега Терещенко підписати заяву про те, що він до поліцейських претензій не має. І тільки після цього сестрі дозволили забрати Олега.

Як з'ясувалося пізніше, в одного з цієї "шістки" обікрали житло, і таким способом правоохоронці намагалися знайти зловмисника. Також є інформація про те, що ветеран АТО став не єдиним, на кого безпідставно намагалися "повісити" крадіжку.

Зараз потерпілий написав заяву в поліцію, матеріали кримінальної справи за ознаками частини 2 статті 365 Кримінального кодексу України (Перевищення службових повноважень) внесено до ЄРДР №12020080310000186. Якщо провина співробітників поліції буде доведена, то їх чекає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.